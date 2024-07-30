Визначився суперник Хижняка у чвертьфіналі Олімпіади-2024

Український боксер Олександр Хижняк дізнався суперника в 1/4 фіналу Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 80 кг.

Суперником Хижняка буде Вандерлі Перейра з Бразилії. Напередодні 23-річний бразилець, який є срібним призером чемпіонату світу 2023 року, одноголосним рішенням суддів здолав Седріка Белоні-Дюльєпра з Гаїті.

Бій відбудеться 2 серпня.

Нагадаємо, Хижняк в 1/8 фіналу роздільним рішенням суддів переміг ексукраїнця Пилипа Акілова з Угорщини.

28-річний українець є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо. У фіналі він програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.