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Абдураімов здобув "срібло" чемпіонату Європи-2026

Олексій Мурзак — 25 вересня 2026, 20:30
Абдураімов здобув срібло чемпіонату Європи-2026
Айдер Абдураімов
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Український боксер Айдер Абдураімов здобув "срібло" чемпіонату Європи-2026 у ваговій категорії до 60 кг.

У фіналі турніру в Софії він поступився представнику Болгарії Радославу Росенову– 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28).

Перший раунд двоє суддів віддали болгарину, троє – українцю. Другий раунд Росенов виграв за оцінками всіх п'ятьох суддів. У третьому троє арбітрів віддали перевагу Абдураімову, але цього не вистачило, щоб змінити результат бою.

Напередодні Абдураімов вийшов до фіналу після перемоги над Аленом Рустемовським із Північної Македонії.

Нагадаємо, ця медаль стала 5-ю для збірної України. Раніше чемпіоном у ваговій категорії 65 кг став Ельвін Алієв, срібною призеркою стала Ганна Охота, по "бронзі" вибороли Павло Іллюша та Ірина Луцак.

Айдер Абдураімов

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