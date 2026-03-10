Абдураїмов проведе бій проти 42-річного азербайджанця у дебютному поєдинку на профі-рингу

22-річний український боксер Айдер Абдураімов проведе дебютний бій на професійному ринзі.

Про це повідомляє Usyk-17 Promotions.

Суперником 22-річного українця стане 42-річний азербайджанський боксер Раоф Агхаєв (38–21–1, 17 КО).

Бій відбудеться 21 березня у межах вечора боксу від Usyk-17 Promotions. Як відомо, в межах шоу свої бої також проведуть члени збірної України Павло Іллюша, Данило Жасан, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський та перспективна Кіра Макогоненко.

Захід відбудеться в Equides Club (Лісники) під Києвом. Раніше стало відомо, що квитки на захід, які коштували астрономічну суму, повністю були викуплені.

Абдураімов має досвід виступу на Олімпійських іграх-2024, де він у стартовому поєдинку у ваговій категорії до 57 кг поступився болгарину Хав'єру Ібаньєсу Діасу.

Раніше визначився суперник олімпійського чемпіона Олександра Хижняка в його дебютному поєдинку в професійному боксі.