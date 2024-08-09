Убекистанець Рашитов став дворазовим олімпійським чемпіоном з тхеквондо

Спортсмен з Узбекистану Улугбек Рашитов виграв Олімпійські ігри-2024 з тхеквондо серед чоловіків до 68 кг.

22-річний Рашитов у фіналі здолав Зейда Каріма з Йорданії. Варто сказати, що в Токіо-2020 Улугбек також здобув золото.

Бронзові медалі дісталися Ляну Юйшуай з Китаю та бразильцю Едівалу Понтесу.

1. 🥇 Улугбек Рашитов (Узбекистан)

2. 🥈 Зейд Карім (Йорданія)

3. 🥉 Лян Юйшуай (Китай)

3. 🥉 Едівал Понтес (Бразилія)

На іграх у Парижі у ваговій категорії до 58 кілограм золоту медаль здобув Парк Тай-йон з Південної Кореї.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.