Представник Південної Кореї Тай-йон став чемпіоном Олімпіади-2024 з тхеквондо у вазі до 58 кг
Спортсмен із Південної Кореї Парк Тай-йон став чемпіоном Олімпійських ігор-2024 з тхеквондо у ваговій категорії до 58 кг.
У фінальному поєдинку 20-річний Парк переміг представника Азербайджану Магомеда Гашима.
Третє місце дісталося Мохамеду Халілю Джендубі (Туніс) та Сіріану Раве (Франція).
1. 🥇 Парк Тай-йон (Південна Корея)
2. 🥈 Гашим Магомедов (Азербайджан)
3. 🥉 Мохамед Халілі Джендоубі (Туніс)
3. 🥉 Сіріан Раве (Франція)
У жінок 7 серпня відбулися змагання у ваговій категорії до 49 кг. Чемпіонкою стала Паніпак Вонгпаттанакіт з Тайланду, яка виборола золото на другій Олімпіаді поспіль.