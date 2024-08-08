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Чемпіон Олімпійські ігри

Представник Південної Кореї Тай-йон став чемпіоном Олімпіади-2024 з тхеквондо у вазі до 58 кг

Руслан Травкін — 8 серпня, 05:53
Представник Південної Кореї Тай-йон став чемпіоном Олімпіади-2024 з тхеквондо у вазі до 58 кг

Спортсмен із Південної Кореї Парк Тай-йон став чемпіоном Олімпійських ігор-2024 з тхеквондо у ваговій категорії до 58 кг.

У фінальному поєдинку 20-річний Парк переміг представника Азербайджану Магомеда Гашима.

Третє місце дісталося Мохамеду Халілю Джендубі (Туніс) та Сіріану Раве (Франція).

1. 🥇 Парк Тай-йон (Південна Корея)

2. 🥈 Гашим Магомедов (Азербайджан)

3. 🥉 Мохамед Халілі Джендоубі (Туніс)

3. 🥉 Сіріан Раве (Франція)

У жінок 7 серпня відбулися змагання у ваговій категорії до 49 кг. Чемпіонкою стала Паніпак Вонгпаттанакіт з Тайланду, яка виборола золото на другій Олімпіаді поспіль.

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