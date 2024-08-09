Сербія була неймовірна: Керр — про важку перемогу у півфіналі Олімпійських ігор-2024

Головний тренер збірної США Стів Керр прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі 1/2 фіналу баскетбольного турніру Олімпійських ігор-2024 над збірною Сербії.

Його слова наводить The Athletic.

"Сербія була неймовірна. Для мене честь бути одним із учасників такого матчу. Це один із найкращих баскетбольних матчів, у яких я брав участь.

Вони були ідеальними. Вони провели ідеальний матч. Вони змусили нас вийти на найвищий рівень гри, який ми могли продемонструвати. Я так пишаюся командою і, як я вже сказав, для мене честь брати участь у такому протистоянні. Неймовірна боротьба.

Важкий хід подій? Ми знали перед турніром, що така гра станеться. Це є Олімпіада. Баскетбол ФІБА. Сорок хвилин. Усього одна гра, яка може коштувати дуже дорого. Легко пройти цей турнір не вдасться. Ми це знали. У мене є подібний досвід у Токіо, коли я був помічником. Потрібно вміти зберігати самоконтроль, радий, що хлопцям це вдалося.

Серби були чудові. Вони зробили все можливе. Але рівень таланту нашої команди є таким, що витримувати це протягом 40 хвилин непросто. Ми їх все ж таки виснажили. Ми завжди віримо, що у нас найсильніша команда.

В інших країнах зараз чудові гравці. Але у нас найкращі гравці. І ми впевнені у собі, знаємо, що за 40 хвилин встигнемо проявити себе. Але в четвер протягом більшої частини вечора ситуація була дуже ризикованою", — сказав Керр.