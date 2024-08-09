Болгарин Насар з олімпійським рекордом здобув золото у важкій атлетиці

Представник Болгарії Карлос Насар став олімпійським чемпіоном Парижа-2024 у важкій атлетиці.

Насар виграв золото у ваговій категорії до 89 кг. 20-річний спортсмен встановив новий світовий рекорд — 404 кг після ривка та поштовху. Також йому підкорився ще один світовий рекорд — він перший, хто підняв 224 кг у поштовху.

Срібну медаль завоював Єйсон Лопес із Колумбії. Бронза – в італійця Антоніно Піццолато.

1. 🥇 Карлос Насар (Болгарія) — 404 кг

2. 🥈 Єйсон Лопес (Колумбія) — 390 кг

3. 🥉 Антоніно Піццолато (Італія) — 384 кг

Нагадаємо, напередодні українська спортсменка Каміла Конотоп закінчила виступи у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг на Олімпійських іграх 2024.

Українка взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Каміла зазнала пошкодження. У другій частині змагання, поштовху, Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.