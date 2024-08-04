Джокович зустрінеться з Алькарасом у фіналі Олімпійських ігор-2024

Відбудеться фінал Олімпійських ігор з тенісу серед чоловіків. У вирішальному матчі зустрінуться Новак Джокович (2) та Карлос Алькарас (3).

Поєдинок відбудеться сьогодні, 4 серпня. Початок — о 15:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

21-річний іспанець продовжує свій феноменальний відрізок у кар'єрі. У червні виграв Ролан Гаррос, після чого захистив титул чемпіона Вімблдона, де здолав саме Джоковича. Тепер Карлос близький до золота на своїй дебютній Олімпіаді. Картину псує лише виліт з олімпійського парного турніру, в якому він грав у команді з Рафаелем Надалем.

Іспанець вийшов у фінал Олімпіади в Парижі, перегравши Фелік Оже-Альяссіма. Раніше турнірною сіткою він пройшов Томмі Пола, Романа Сафіулліна, Таллона Грікспура і Хаді Хабіба.

Джокович у вирішальний матч пробився після звитяги над Лоренцо Музетті. Раніше по турнірній сітці серб пройшов Стефаноса Ціціпаса, Домініка Кепфера, Рафаеля Надаля та Меттью Ебдена.

Зазначимо, що Новак вже має бронзу Олімпіади, яку він здобув на Іграх-2008 у Пекіні.

Олімпійські ігри-2024 — Париж, Франція

Одиночний розряд

Фінал, 4 серпня

Новак Джокович (Сербія) — Карлос Алькарас (Іспанія)

Напередодні 21-річна китаянка Чжен Ціньвен (7) обіграла хорватку Донну Векич (21) у фіналі одиночного жіночого розряду Олімпіади-2024.