Алькарас і Джокович зіграють на турнірах, на яких не виступали багато років

Двоє провідних тенісистів світу, Карлос Алькарас (3) і Новак Джокович (8), наприкінці жовтня зіграють на турнірах АТР 500, де не виступали чимало років.

Алькарас знаходиться в заявці турнірі у Відні, в якому вперше й востаннє взяв участь у 2021-му. Тоді йому вдалося дійти до півфіналу. Це змагання стане для іспанця підготовкою до Мастерсу в Парижі. Карлос уже гарантував собі потрапляння на листопадовий Підсумковий турнір.

Джокович продовжує боротьбу за потрапляння до Турина. У Чемпіонській гонці 39-річний серб перебуває на 11 місці. Новак наступного тижня завдяки отриманому вайлд-кард виступить у Базелі, де востаннє грав у далекому 2011 році. У 2009-му Джокович ставав чемпіоном цього турніру.

Нагадаємо, що на Мастерсі в Шанхаї, який відбувається поточного тижня, Джокович поступився у стартовому для себе матчі другого кола, а Алькарас вилетів у третьому раунді змагань.