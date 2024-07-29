Джокович переміг Надаля у 60-му очному матчі

Сербський тенісист Новак Джокович здолав Рафаеля Надаля в другому колі Олімпійських ігор-2024.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 6:4.

Джокович розбив Надаля у першому сеті (6:1) та був близьким до цього в другій партії, але за рахунку 0:4 Рафа прокинувся та виграв 4 гейми поспіль. У підсумку Новак все ж не дозволив іспанцю оформити камбек і довів справу до перемоги в двох сетах.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Друге коло, 29 липня

Новак Джокович (Сербія) — Рафаель Надаль (Іспанія) 6:1, 6:4

Це був 60-й очний поєдинок між двома живими легендами світового тенісу. Перевага на боці Джоковича — 31 перемога, у Надаля 29.

Попри виліт із одиночного розряду, Рафаель продовжить виступи на Олімпійських іграх-2024. Він бере участь у парному розряді разом із Карлосом Алькарасом.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.