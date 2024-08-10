Середа у важкій боротьбі здобув путівку до фіналу Олімпіади-2024 у стрибках у воду з 10-метрової вишки

Українець Олексій Середа виступив у півфіналі Олімпійських ігор-2024 у стрибках у воду з вишки 10 м.

Вчора, 9 серпня, представник України показав у кваліфікації 5-й результат.

Український спортсмен за шість раундів набрав 405,05 балів (76,80; 49,95; 73,10; 50,40; 68,40; 86,40), що дозволило посісти 11-те місце і вийти у фінал. До фіналу отримали путівку 12 найкращих результатів.

Шансів на фінал було мало, адже 18-річний Олексій йшов передостаннім перед заключним раундом, однак завдяки стрибку на 86.40 бала вирвав місце у топ-12 — 11-те місце.

Фінал у стрибках у воду з десятиметрової вишки відбудеться сьогодні. Початок: 16:00 за київським часом.

За подіями 15 дня Олімпіади зручно слідкувати в нашому традиційному текстовому онлайні.