Середа з пятого місця пройшов до півфіналу Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду

Український спортсмен Олексій Середа зумів пройти у півфінал Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду з висоти 10 м.

У попередньому раунді змагалося 26 учасників, щоб вийти у півфінал треба було потрапити до 18 найкращих.

Середа показав за шість стрибків результат 479.45 (76,8; 90,65; 81.60; 75,60; 68,40; 86,40). Він фінішував на 5-му місці. До третього не вистачило рівно 6 балів.

19-річний Олексій представляв Україну і на іграх у Токіо. Тоді він вийшов до фіналу. Його результат склав 461.70, що дозволило посісти шосте місце.

Півфінал та фінал відбудеться завтра, 10 серпня. Півфінал почнеться в 11:00, а фінал в 16:00.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го дня Олімпійських ігор-2024, у якій оперативно повідомляє про головні події.