Очікувала від себе кращої боротьби: Лівач — про поразку у сутичці за бронзу

Українська спортсменка Оксана Лівач не зуміла здобути бронзові нагороди Олімпійських ігор-2024 у змаганнях з боротьби у вільному стилі до 50 кг. Вона поступилася чемпіонці Токіо-2020 японці Юї Сусакі.

Слова українки передає Суспільне Спорт.

"Я очікувала від себе кращої боротьби. Не хотілося так програвати, але суперниця у мене гідна. Знала, що це буде непростий поєдинок, але вірила у перемогу. Мені було це під силу. Але, мабуть, вона краще налаштувалася, знайшла ключі, як перемогти мене. У неї вийшла перша атака, і вона зрозуміла, що можна ще. Ось так і вийшло. Звичайно, хотілося більше дати бій та перемогти, був шанс боротися за "золото". Але ось так, що маємо — те маємо. Вважаю, що це теж високе досягнення, дійти до такого рівня та змагатися за медалі на Олімпійських іграх. Це для мене надзвичайна честь", — сказала Оксана.

Борчиня другу Олімпіаду поспіль зупиняється за крок від медалей. Лівач засмучена з цього приводу.

"Друге п'яте місце? Стабільність, але краще б ця стабільність була з медаллю. Треба через це пройти, не знаю, що сказати. Була готова морально та фізично, все було дуже класно. Відчувала, що можу, і було мені під силу й у фінал потрапити. Дуже щільно боролася з індійкою, просто втратила трішки свій шанс. Потрібно це пройти, і я вважаю, що все добре. Будемо працювати над собою, вдосконалюватися. Минулого разу я плакала, зараз розумію, що тут плакати. Може піду сама десь поплачу. А так, хочу всім подякувати за підтримку, всім українцям. Звичайно, хочу дарувати моменти перемоги, але сьогодні ось так. Будемо радіти тому, що є", — зізналася Лівач.

Оксана є бронзовою призеркою чемпіонату світу-2018 та чемпіонкою Європи-2019.

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