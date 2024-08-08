Гільдебрандт виграла золото Парижа-2024 з вільної боротьби у ваговій категорії до 50 кг
Американка Сара Гільдебранд виграла золото Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби у ваговій категорії до 50 кг.
У фінальній сутичці спортсменка з США без проблем подолала Юснеліс Гузман з Куби — 3:0. На попередній Олімпіаді у Токіо Сара стала бронзовою медалісткою.
Третє місце поділили Фенг Сікі (Китай) та Юі Сусукі (Японія).
1. 🥇 Сара Гільдебрандт (США)
2. 🥈 Юснеліс Гузман (Куба)
3. 🥉 Фенг Сікі (Китай)
3. 🥉 Юї Сусакі (Японія)
Україну у цій ваговій категорії представляла Оксана Лівач. На жаль, вона зупинилась за крок від нагород, поступившись японці Сусакі.