Гільдебрандт виграла золото Парижа-2024 з вільної боротьби у ваговій категорії до 50 кг

Американка Сара Гільдебранд виграла золото Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби у ваговій категорії до 50 кг.

У фінальній сутичці спортсменка з США без проблем подолала Юснеліс Гузман з Куби — 3:0. На попередній Олімпіаді у Токіо Сара стала бронзовою медалісткою.

Третє місце поділили Фенг Сікі (Китай) та Юі Сусукі (Японія).

1. 🥇 Сара Гільдебрандт (США)

2. 🥈 Юснеліс Гузман (Куба)

3. 🥉 Фенг Сікі (Китай)

3. 🥉 Юї Сусакі (Японія)

Україну у цій ваговій категорії представляла Оксана Лівач. На жаль, вона зупинилась за крок від нагород, поступившись японці Сусакі.