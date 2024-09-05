Трохи недопрацювала: Кобзар прокоментувала відсутність медалі у забігу на 100 м

Українка Наталія Кобзар фінішувала шостою у забігу на 100 м у класі T37.

Свій виступ параспортсменка прокоментувала для Суспільне Спорт.

"Враження, попри час та місце — дуже гарні. Для мене дуже гарні погодні умови, але трішки, мабуть, втомилася, бо два старти — це дуже важко і фізично, і емоційно. Трохи недопрацювала. Є над чим працювати далі. Будемо робити висновки.

Чи комфортна 100-метрівка? Зовсім некомфортна. Але це не причина, щоб не виступати на ній, радше, причина, щоб більше працювати.

Опередила "нейтралку"? Це принцип. Не могла інакше. Людям і так важко, не могла поступитися. Це не для мене, не для нашої країни, ми не можемо ним поступитися", — сказала Кобзар.