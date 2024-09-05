Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Трохи недопрацювала: Кобзар прокоментувала відсутність медалі у забігу на 100 м

Руслан Травкін — 5 вересня, 16:50
Трохи недопрацювала: Кобзар прокоментувала відсутність медалі у забігу на 100 м
Наталія Кобзар
Getty images

Українка Наталія Кобзар фінішувала шостою у забігу на 100 м у класі T37.

Свій виступ параспортсменка прокоментувала для Суспільне Спорт.

"Враження, попри час та місце — дуже гарні. Для мене дуже гарні погодні умови, але трішки, мабуть, втомилася, бо два старти — це дуже важко і фізично, і емоційно. Трохи недопрацювала. Є над чим працювати далі. Будемо робити висновки.

Чи комфортна 100-метрівка? Зовсім некомфортна. Але це не причина, щоб не виступати на ній, радше, причина, щоб більше працювати.

Опередила "нейтралку"? Це принцип. Не могла інакше. Людям і так важко, не могла поступитися. Це не для мене, не для нашої країни, ми не можемо ним поступитися", — сказала Кобзар.

Нагадаємо. Наталія здобула срібло на дистанції у 200 метрів, а також стала Паралімпійською чемпіонкою на дистанції у 400 метрів.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі у скарбничці України 54 медалі: 14 золотих, 18 срібних нагород і 22 бронзова.

За всіма найважливішими подіями восьмого дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.

Кобзар Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024

Кобзар

Лівий берег підписав нападника Олександрії
10 медалей і 4 золота. Підсумки виступу українських спортсменів 3 вересня на Паралімпіаді-2024
Перше золото. Підсумки виступу українських спортсменів 30 серпня на Паралімпіаді-2024
Кобзар завоювала срібну медаль на Паралімпіаді

Останні новини