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Лівий берег підписав нападника Олександрії

Микола Дендак — 4 вересня, 20:30
Лівий берег підписав нападника Олександрії
Богдан Кобзар
ФК Олександрія

22-річний нападник Олександрії Богдан Кобзар перейшов у київський Лівий берег.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Деталі угоди не розголошуються. Форвард дебютував за Олександрію 25 серпня 2022 року. З того часу він зіграв 20 матчів за цей клуб, забивши 1 гол.

Сезон-2023/24 Кобзар провів в оренді за клуби Першої ліги України. Спершу зіграв 10 поєдинків за Діназ (без результативних дій), а потім 9 матчів за Поділля (4 голи та 1 асист).

Нагадаємо, після 5 турів УПЛ Лівий берег має у своєму активі 6 балів та знаходиться на 10 сходинці.

Кобзар Лівий берег Олександрія

Лівий берег

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