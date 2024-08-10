Норвежка Коанда з олімпійським рекордом здобула золото у змаганнях з важкої атлетики

Представниця Норвегії Сольфрід Коанда здобула золоту медаль у змаганнях з важкої атлетики у ваговій категорії до 81 кг на Олімпійських іграх 2024.

25-річна спортсменка змогла зробити 121 кг у ривку та 154 у поштовху, що є новим рекордом Ігор. Також Коанда встановила рекорд у загальній кількості очок — 275.

Срібло з результатом 268 кг виграла єгиптянка Сара Ахмед. Бронзу здобула представниця Еквадору Нейсі Баррера – 267 кг.

1. 🥇 Сольфрід Коанда (Норвегія) — 275;

2. 🥈 Сара Ахмед (Єгипет) — 268;

3. 🥉 Нейсі Баррера (Еквадор) — 267.

Нагадаємо, напередодні українська спортсменка Каміла Конотоп закінчила виступи у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг на сьомому місці.

Українка взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Каміла зазнала пошкодження. У другій частині змагання, поштовху, Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг.