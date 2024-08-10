Канадка Венсан зі світовим рекордом здобула золото у каное-одиночці на 200 метрів

Канадська веслувальниця Кеті Венсан здобула золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів на Олімпійських іграх 2024.

28-річна спортсменка подолала дистанцію за 44.12 сек, що стало новим світовим рекордом. Канадка лише на одну тисячну випередила американку Невін Гаррісон. Бронзу здобула кубинська веслувальниця Яріслейдіс Сіріло.

1. 🥇 Кеті Венсан (Канада) — 44,12;

2. 🥈 Невін Гаррісон (США) — 44,13;

3. 🥉 Яріслейдіс Сіріло (Куба) — 44,36.

Зазначимо, що до медального фіналу не змогли вийти українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. У фіналі B Лузан не стартувала, а Рибачок фінішувала шостою з результатом 47,71.

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