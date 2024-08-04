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Климець не змогла подолати кваліфікацію на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 4 серпня, 13:53
Климець не змогла подолати кваліфікацію на Олімпіаді-2024

Українська метальниця молота Ірина Климець не змогла вийти у фінал Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Найкращий результат 29-річна спортсменка показала у першій спробі — 66.95 м та залишилась поза топ-12.

Для виходу у фінал Климець мала увійти до дванадцятки найкращих за підсумками кваліфікації в обох групах, або метнути молот на 73 метри.

Зазначимо, що для Ірини це були треті Ігри в кар'єрі. На Ріо-2016 та Токіо-2020 їй також не вдавалося подолати відбір.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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