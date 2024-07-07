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Україна отримала ще одну представницю в легкій атлетиці на Олімпійських іграх-2024

Игорь Чернявский — 7 липня, 13:05
Україна отримала ще одну представницю в легкій атлетиці на Олімпійських іграх-2024

Українська метальниця молота Ірина Климець отримала ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це стало відомо з оновленого рейтингу на офіційному сайті World Athletics.

Спершу Климець була третьою непрохідною в рейтингу, але завдяки тому, що три легкоатлетки, які йшли вище, знялися зі змагань, її участь на Олімпіаді стала можливою.

Відтак Україна буде представлена у метанні молота і в чоловічому, і в жіночому розрядах — окрім Ірини, в Парижі також виступить Михайло Кохан.

Наразі в України 135 ліцензій на ОІ-2024, 21 з яких — у легій атлетиці. Це найбільше предстаництво на цій Олімпіаді серед усіх видів спорту.

Олімпійські ігри-2024 Ірина Климець

Ірина Климець

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