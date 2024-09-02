Цвєтов: До Паралімпіади готувалися дуже важко, в умовах вибухів

Українець Ігор Цвєтов впевнено виграв золоту медаль у бігу на 100 метрів серед представників класу Т35 на Паралімпіаді-2024. Йому не вистачило лише чотири соті секунди до світового рекорду.

Емоціями від виступу він поділився у коментарі для Суспільне Спорт.

"Все буває сплановано. Ми готувалися дуже важко, в умовах вибухів. Не в мирне життя, а в важке. І тому ця перемога дуже важка для мене, мого тренера, команди та всієї України. Перемога сльозами та потом дається на цих змаганнях. Подіум з двома "нейтралами"? Авжеж, цінніше (стояти над росіянами на подіумі — прим.). Інакше бути не може. Чому мене відштовхнув бразилець після забігу? Не знаю, з чим це пов'язано. Ми товаришували, спілкувалися, а тут... У спорті друзів немає. Ми приїхали сюди, щоб перемагати, відпочивати треба в іншому місці. Мабуть, якась образа на мене. Як кажуть, ті, хто завойовує медалі, не має ображатися. Бувають як і перемоги, так і поразки. У мене таке бувало, але я ж не ображаюся", — сказав Цвєтов.

Для 30-річного спортсмена це третє паралімпійське золото після двох перемог у Ріо-2016, де він виграв забіги на 100 та 200 метрів.

Загалом же Цвєтов здобув п'яту в кар'єрі нагороду найпрестижніших змагань у світі паралімпійського спорту. Ще двічі він піднімався на другий щабель п'єдесталу пошани у Токіо-2020.