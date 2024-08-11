Грузин Талахадзе став триразовим олімпійським чемпіоном

Представник Грузії Лаша Тахаладзе здобув золоту медаль у змаганнях з важкої атлетики у ваговій категорії понад 102 кг на Олімпійських іграх 2024.

30-річний спортсмен у ривку та поштовху підняв 470 кг. Для нього це третє олімпійське золото. Першу нагороду Талахадзе виграв у Ріо-2016, другу – у Токіо-2020. Лаша – семиразовий чемпіон світу та семиразовий чемпіон Європи.

Срібло завоював вірменин Вараздат Лалаян. Бронза в Гора Мінасяна, який представляє Бахрейн.

1. 🥇 Лаша Талахадзе (Грузія) — 470

2. 🥈 Вараздат Лалаян (Вірменія) — 467

3. 🥉 Гор Мінасян (Бахрейн) — 461

Нагадаємо, напередодні українська спортсменка Каміла Конотоп закінчила виступи у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг на сьомому місці.

Українка взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Каміла зазнала пошкодження. У другій частині змагання, поштовху, Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг.