Тауразі вшосте виграла Олімпійські ігри та стала найтитулованішою баскетболісткою в історії ОІ

Баскетболістка Дайана Тауразі допомогла збірній США виграти Олімпійські ігри-2024. Американки здолали у вирішальному матчі збірну Франції (67:66).

Для 42-річної Тауразі це шоста поспіль перемога на ОІ. Вона тепер є найтитулованішим спортсменом в історії олімпійського баскетболу.

Учора, 10 серпня, чоловіча збірна США у фіналі обіграла Францію (98:87). Для форварда "зірково-смугастих" Кевіна Дюранта це було четверте золото. Він став рекордсменом серед чоловіків у ігрових видах спорту.

Варто зазначити, що п'ять разів олімпійською чемпіонкою з баскетболу ставала ще одна американка Сью Берд.