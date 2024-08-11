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Чемпіон Олімпійські ігри

Тауразі вшосте виграла Олімпійські ігри та стала найтитулованішою баскетболісткою в історії ОІ

Руслан Травкін — 11 серпня, 20:31
Тауразі вшосте виграла Олімпійські ігри та стала найтитулованішою баскетболісткою в історії ОІ

Баскетболістка Дайана Тауразі допомогла збірній США виграти Олімпійські ігри-2024. Американки здолали у вирішальному матчі збірну Франції (67:66).

Для 42-річної Тауразі це шоста поспіль перемога на ОІ. Вона тепер є найтитулованішим спортсменом в історії олімпійського баскетболу.

Учора, 10 серпня, чоловіча збірна США у фіналі обіграла Францію (98:87). Для форварда "зірково-смугастих" Кевіна Дюранта це було четверте золото. Він став рекордсменом серед чоловіків у ігрових видах спорту.

Варто зазначити, що п'ять разів олімпійською чемпіонкою з баскетболу ставала ще одна американка Сью Берд.

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