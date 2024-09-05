Чотири фінали за участі України: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 5 вересня, відбудеться чотири фінали у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У восьмий змагальний день Ігор Україна може розраховувати одразу на чотири медалі.

Розклад фіналів

18:37. Олександр Комаров: 50 м, вільний стиль, клас S5

19:00. Данило Чуфаров: 100 м, брас, клас SB11

20:03. Олексій Федина: 100 м, брас, клас S13

21:02. Збірна України: мікст, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, що нижчий клас, то складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі у скарбничці України 53 медалі: 14 золотих, 18 срібних нагород і 21 бронзова.

За всіма найважливішими подіями восьмого дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.