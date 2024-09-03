🥈Чуфаров здобув срібло в плаванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у чоловічому плаванні на 200 метрів комплексним стилем серед представників класу SM11.

Українець Данило Чуфанов фінішував другим, поступившись представнику Нідерландів Дорсману Рогіру, що встановив паралімпійський рекорд. Інший представник України Михайло Сербін зупинився за крок від медалі, на 4 сходинці.

Плавання. 200 метрів комплексним стилем, чоловіки. SM11

1. 🥇 Рогір Дорсман (Нідерланди) — 2:18,36 (ПР);

2. 🥈 Данило Чуфаров (Україна) — 2:19,81;

3. 🥉 Давид Кратохвіл (Чехія) — 2:24,60;

...

4. Михайло Сербін (Україна) — 2:31.16.

Зазначимо, що напередодні Сербін здобув золото в плаванні на 100 м на спині, клас S11, поновивши власний світовий рекорд. Чуфаров у тому запливі також здобув бронзу.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Зараз наша збірна посідає 9 місце в медальному заліку, маючи 39 нагород: 6 золотих, 14 срібних та 19 бронзових.

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.