Бех-Романчук пояснила результат у кваліфікації ОІ-2024

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук оцінила результат кваліфікації Олімпійських ігор-2024 у потрійному стрибку (14,30 м).

Цитує Бех-Романчук Суспільне Спорт.

"Здоров'я? Хотілося б краще, але маємо те, що маємо. Стегно затейповане — це просто для технічного елементу. А так, все як завжди, стопа. Нічого не змінилося, як і весь сезон.

Хотілося стрибнути норматив кваліфікації (14,34 м).

По-друге, мені треба було набратися трішки впевненості, тому я залюбки стрибала далі. Є об'єктивні причини, для чого мені треба було це зробити. Просто я сподівалася, що другою спробою я потраплю у планку і зроблю все, але як вийшло — так і вийшло. Ми у фіналі, працюємо далі", — сказала легкоатлетка.