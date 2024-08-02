Бех-Романчук пояснила результат у кваліфікації ОІ-2024
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук оцінила результат кваліфікації Олімпійських ігор-2024 у потрійному стрибку (14,30 м).
Цитує Бех-Романчук Суспільне Спорт.
"Здоров'я? Хотілося б краще, але маємо те, що маємо. Стегно затейповане — це просто для технічного елементу. А так, все як завжди, стопа. Нічого не змінилося, як і весь сезон.
Хотілося стрибнути норматив кваліфікації (14,34 м).
По-друге, мені треба було набратися трішки впевненості, тому я залюбки стрибала далі. Є об'єктивні причини, для чого мені треба було це зробити. Просто я сподівалася, що другою спробою я потраплю у планку і зроблю все, але як вийшло — так і вийшло. Ми у фіналі, працюємо далі", — сказала легкоатлетка.
Нагадаємо, Бех-Романчук пройшла у фінал з результатом 14,30 м. Ще одна українка Ольга Корсун не змогла подолати кваліфікацію (13,06 м).
Фінал змагань у потрійному стрибку на ОІ-2024 відбудеться завтра, 3 серпня. Початок — о 21:20 за київським часом.
Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.