Батько дворазового олімпійського чемпіона постане перед судом через фізичне насильство над сином

Батько олімпійського чемпіона з бігу на 5000 метрів норвежця Якоба Інгебрігтсена постане перед судом наступного року за звинуваченням у фізичному та психічному насильстві над сином.

Про це повідомляє BBC.

24-річний Якоб минулого року публічно заявив, що його батько, під керівництвом якого він тренувався до 2022 року, жорстко себе поводив у бік спортсмена.

Це підтвердили старші брати 31-річний Філіп та 33-річний Хенрік, які також є олімпійськими спортсменами.

Ґ'єрт Інгебрігтсен відкидає провину, але 58-річному чоловікові було пред’явлено звинувачення 29 листопада. Судовий розгляд може бути розпочато в першій половині 2025 року.

"Він не визнає кримінальної провини за злочини, в яких його звинувачують. Він ніколи не піддавав жодного з його дітей фізичному чи психічному насильству", – заявили адвокати Ґ'єрта.

Спортсмени заявили про тиск під час тренувань з боку батька у квітні цього року. Вони повідомили, що все ще відчувають "тиск і страх" через роботу під його керівництвом, оскільки він "був дуже агресивний і неконтрольований".

Якоб цього року завоював золото Олімпійських ігор 2024 з бігу на 5000 метрів, а на минулій Олімпіаді став чемпіоном у бігу на 1500 метрів. У Парижі в цій дисципліні він став лише четвертим. Цього сезону Ігебрігтсен також встановив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги.

Брати Генрік і Філіп були чемпіонами Європи з бігу на 1500 метрів у 2012 і 2016 роках відповідно.