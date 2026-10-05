Ви дов****би, чи що? Тенісист російського походження вибухнув лайкою під час матчу з Джоковичем

Друга ракетка світу Александр Звєрєв опинився в центрі уваги не лише через поразку Новаку Джоковичу у чвертьфіналі турніру ATP 500 у Пекіні. Під час матчу німець не стримував емоцій та влаштував емоційний діалог зі своїм тренерським боксом.

У мережі з'явилося відео, на якому Звєрєв спілкується зі своїм батьком і тренером російською мовою, використовуючи нецензурну лексику.

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Після чергового невдалого епізоду тенісист не приховував роздратування та різко звернувся до команди.

Його батько намагався заспокоїти сина та закликав припинити істерику й діяти активніше на прийомі. Однак порада, схоже, лише ще більше розлютила Звєрєва. Німець відповів тренеру новою порцією лайки, після чого відео моменту швидко розлетілося мережею.

На корті ж Джокович зумів скористатися нервами суперника та здобув перемогу в трьох сетах — 4:6, 6:4, 6:4. Таким чином, серб пробився до півфіналу турніру в Пекіні, а Звєрєв завершив виступи на змаганнях.

Раніше повідомлялося, що колишній росіянин зганьбився ще на ранніх стадіях турніру, обізвавши свого суперника "щуром ***ним", звинувачуючи того в надмірних емоціях після подвійних помилок новоспеченого казаха.