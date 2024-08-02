Жіноча збірна Австралії з олімпійським рекордом перемогла в естафеті 4х200 вільним стилем

Збірна Австралії з плавання виграла золоту медаль в естафеті 4х200 вільним стилем на Олімпійських іграх-2024.

Австралійки, у складі Моллі О'Каллаган, Лані Паллістер, Бріана Тросселл та Аріарн Тітмус подолали дистанцію за 7 хвилин і 38,08 секунд, що стало новим олімпійським рекордом. Попередній належав Китаю - 7:40,33.

Другими фінішували представниці США, бронзу завоювали представниці Китаю.

1. 🥇 Австралія — 7:38,08;

2. 🥈 США — 7:40,86;

3. 🥉 Канада — 7:42,34.

Напередодні 17-річна Саммер Макінтош з олімпійським рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді-2024.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.