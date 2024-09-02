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Литвиненко: Ніхто не "нейтральний", вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну

Володимир Кук — 2 вересня, 23:01
Литвиненко: Ніхто не нейтральний, вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну
Олександр Литвиненко
Суспільне Спорт

Атлет Олександр Литвиненко емоційно прокоментував медаль та результат у фіналі Паралімпіади-2024, де здобув бронзу у стрибках у довжину.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я дуже задоволений, це моя перша медаль. Мені 34 роки, друга Паралімпіада, може остання. Тому ця медаль для мене важлива. Але мені трішки шкребе на душі, бо я програв цьому непорозумінню (нейтральному атлету).

Через це я маю образу, не на когось, а на себе. Якщо їх можна так назвати. Вони ніхто не "нейтральний", вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну, фотографуватися з героями "СВО", депутатами тими, хто нас вбиває", сказав Литвиненко.

Зазначимо, що для збірної України це 34-та медаль у Парижі-2024. Відтепер у нашій скарбничці 5 золота, 12 срібних нагород і 17 бронзових. Абсолютну більшість — 21 медаль — здобули плавці.

За всіма подіями п'ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Збірна паралімпійців України Паралімпіада-2024 Україна на Паралімпіаді-2024 Олександр Литвиненко

Збірна паралімпійців України

🥉 Литвиненко здобув бронзу Паралімпіади-2024 в стрибках у довжину
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