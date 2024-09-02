Литвиненко: Ніхто не "нейтральний", вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну

Атлет Олександр Литвиненко емоційно прокоментував медаль та результат у фіналі Паралімпіади-2024, де здобув бронзу у стрибках у довжину.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я дуже задоволений, це моя перша медаль. Мені 34 роки, друга Паралімпіада, може остання. Тому ця медаль для мене важлива. Але мені трішки шкребе на душі, бо я програв цьому непорозумінню (нейтральному атлету).

Через це я маю образу, не на когось, а на себе. Якщо їх можна так назвати. Вони ніхто не "нейтральний", вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну, фотографуватися з героями "СВО", депутатами — тими, хто нас вбиває", — сказав Литвиненко.