Маловічко посіла 22 місце у перший день кваліфікації стендової стрільби на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Ірина Маловічко посіла 22 сходинку у перший день кваліфікації зі стендової стрільби серед жінок на Олімпійських іграх 2024.

Українка заробила 68 очок після трьох стрільб (23, 23, 22) та наразі займає проміжну 22 сходинку в загальному списку. Завтра, 4 серпня, о 10:30 відбудеться другий день відбіркового етапу, в якому проведуть ще дві стрільби. Фінал запланований також на неділю — о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, український стрілець Сергій Куліш, який є військовослужбовцем ЗСУ, здобув для України другу медаль на Олімпіаді-2024 — срібло. Першу нагороду країні принесла фехтувальниця Ольга Харлан, вона стала бронзовою призеркою особистого турніру шаблісток.