Претендент на нокаут року: на UFC 322 зірковий боєць брутально вирубив опонента шикарним хай-кіком
На турнірі UFC 322 фанати змішаних єдиноборств стали свідками можливого найкращого нокауту року.
Американський боєць Бо Нікал у третьому раунді ефектно вирубив бразильця Родольфу Вієйру, продемонструвавши один із найяскравіших ударів у своїй кар'єрі.
Нікал миттєво вибухнув точним хай-кіком у голову, який став вірусним у соцмережах – ролики з нокаутом набирають тисячі переглядів і реакцій у фанатів по всьому світу.
За такий видовищний нокаут Бо отримав бонус у 50 тисяч доларів, ставши володарем премії "Knockout of the Night". А на одному з повторів навіть створюється враження, ніби у Вієйри луснуло вухо від потужного удару, що лише підкреслює жорсткість моменту.
Нагадаємо, на UFC 322 також відбулося кілька важливих поєдинків. Валентина Шевченко розгромила Вейлі Чжан та захистила титул чемпіонки найлегшої ваги.
У головній події вечора Іслам Махачєв переміг Деллу Маддалену за очками та став новим чемпіоном UFC напівсередньої ваги.