Претендент на нокаут року: на UFC 322 зірковий боєць брутально вирубив опонента шикарним хай-кіком

На турнірі UFC 322 фанати змішаних єдиноборств стали свідками можливого найкращого нокауту року.

Американський боєць Бо Нікал у третьому раунді ефектно вирубив бразильця Родольфу Вієйру, продемонструвавши один із найяскравіших ударів у своїй кар'єрі.

Читайте також : Відео Колишня зірка американського футболу дебютував у UFC з нищівного нокауту у першому раунді

Нікал миттєво вибухнув точним хай-кіком у голову, який став вірусним у соцмережах – ролики з нокаутом набирають тисячі переглядів і реакцій у фанатів по всьому світу.

Bo Nickal with a massive head kick knockout against Rodolfo Vieira 💀



HEAD KICK. DEAD. #UFC322

pic.twitter.com/oyb130CuUv — Delinquent MMA (@DelinquentMMA) November 16, 2025

За такий видовищний нокаут Бо отримав бонус у 50 тисяч доларів, ставши володарем премії "Knockout of the Night". А на одному з повторів навіть створюється враження, ніби у Вієйри луснуло вухо від потужного удару, що лише підкреслює жорсткість моменту.

Slow-mo of that Bo Nickal head kick KO 🤯 #UFC322 pic.twitter.com/E1tbFNqsVe — athletic feed (@athleticfeed) November 16, 2025

Нагадаємо, на UFC 322 також відбулося кілька важливих поєдинків. Валентина Шевченко розгромила Вейлі Чжан та захистила титул чемпіонки найлегшої ваги.

У головній події вечора Іслам Махачєв переміг Деллу Маддалену за очками та став новим чемпіоном UFC напівсередньої ваги.