Шевченко розгромно перемогла Чжан на UFC 322

Валентина Шевченко розгромила Вейлі Чжан на UFC 322 та захистила титул чемпіонки найлегшої ваги.

37-річна спортсменка перемогла одноголосним рішенням суддів.

У першому раунді киргизка діяла другим номером, контратакуючи суперницю та переводячи її в партер – згодом Шевченко ще не раз використала цей прийом протягом поєдинку.

With that takedown @BulletValentina becomes the 1st woman in UFC history to land 60 career takedowns 👏 #VeChain #UFC322 pic.twitter.com/N7VnTqrew4 — UFC (@ufc) November 16, 2025

Весь бій Валентина яскраво атакувала Чжан по корпусу, неодноразово потрапляючи по суперниці колінами та ліктями. У підсумку, судді віддали їй беззаперечну перемогу – 50:45 від усіх рефері.

Зазначимо, що чемпіонський титул Шевченко собі повернула у 2024 році, коли перемогла Алексу Грассо, а у травні цього року захистила пояс у протистоянні з Манон Фьюро – усі єдиноголосним рішенням суддів.

