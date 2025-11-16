Шевченко розгромно перемогла Чжан на UFC 322
Валентина Шевченко розгромила Вейлі Чжан на UFC 322 та захистила титул чемпіонки найлегшої ваги.
37-річна спортсменка перемогла одноголосним рішенням суддів.
У першому раунді киргизка діяла другим номером, контратакуючи суперницю та переводячи її в партер – згодом Шевченко ще не раз використала цей прийом протягом поєдинку.
Весь бій Валентина яскраво атакувала Чжан по корпусу, неодноразово потрапляючи по суперниці колінами та ліктями. У підсумку, судді віддали їй беззаперечну перемогу – 50:45 від усіх рефері.
Зазначимо, що чемпіонський титул Шевченко собі повернула у 2024 році, коли перемогла Алексу Грассо, а у травні цього року захистила пояс у протистоянні з Манон Фьюро – усі єдиноголосним рішенням суддів.
