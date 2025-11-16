Махачєв переміг Маддалену та став чемпіоном UFC напівсередньої ваги
Іслам Махачєв
UFC
Іслам Махачєв переміг Деллу Маддалену за очками та став новим чемпіоном UFC напівсередньої ваги.
Поєдинок завершився одноголосною перемогою росіянина – 50:45.
Перші два раунди фактично пройшли в партері, але Махачєв так і не зміг провести задушливий прийом. До того ж спортсмен діяв першим номером й у стійці, що не дозволяло опоненту проводити якісні атаки.
У такому стилі пройшли усі п'ять раундів – зокрема останній фактично розпочався з тейкдауну, а тому Маддалена шансів на те, щоб врятувати бій вже не мав.
Зазначимо, що для Маддалени цей захист був першим після перемоги над Белала Мухаммадом у травні цього року.
Також сьогодні відбувся бій між Шевченко та Чжан, де досвідчена спортсменка захистила титул чемпіонки UFC.