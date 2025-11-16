Махачєв переміг Маддалену та став чемпіоном UFC напівсередньої ваги

Іслам Махачєв переміг Деллу Маддалену за очками та став новим чемпіоном UFC напівсередньої ваги.

Поєдинок завершився одноголосною перемогою росіянина – 50:45.

Перші два раунди фактично пройшли в партері, але Махачєв так і не зміг провести задушливий прийом. До того ж спортсмен діяв першим номером й у стійці, що не дозволяло опоненту проводити якісні атаки.

У такому стилі пройшли усі п'ять раундів – зокрема останній фактично розпочався з тейкдауну, а тому Маддалена шансів на те, щоб врятувати бій вже не мав.

Зазначимо, що для Маддалени цей захист був першим після перемоги над Белала Мухаммадом у травні цього року.

Також сьогодні відбувся бій між Шевченко та Чжан, де досвідчена спортсменка захистила титул чемпіонки UFC.