Колишня зірка американського футболу дебютував у UFC з нищівного нокауту у першому раунді

Богдан Войченко — 9 листопада 2025, 10:42
Американський боєць Джош "The Incredible Hok" Хокіт зробив фурор у своєму дебютному поєдинку UFC.

Колишній фулбек NFL, який залишив американський футбол заради змішаних єдиноборств, нокаутував суперника менш ніж за хвилину у своєму першому бою на турнірі Fight Night.

Хокіт, який до цього мав бездоганний рекорд 6-0 у професійних ММА, вийшов у важкій вазі проти бразильця Макса Гіменіса, і буквально знищив його блискавичним ударом, змусивши арбітра зупинити поєдинок уже на старті.

Цим тріумфом 27-річний американець моментально привернув увагу фанатів та експертів, які вже називають його новою сенсацією важкої ваги.

Раніше повідомлялося, що на нещодавньому турнірі UFC боєць напівсліпим зумів нокаутувати суперника.

