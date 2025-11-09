Колишня зірка американського футболу дебютував у UFC з нищівного нокауту у першому раунді
Американський боєць Джош "The Incredible Hok" Хокіт зробив фурор у своєму дебютному поєдинку UFC.
Колишній фулбек NFL, який залишив американський футбол заради змішаних єдиноборств, нокаутував суперника менш ніж за хвилину у своєму першому бою на турнірі Fight Night.
Хокіт, який до цього мав бездоганний рекорд 6-0 у професійних ММА, вийшов у важкій вазі проти бразильця Макса Гіменіса, і буквально знищив його блискавичним ударом, змусивши арбітра зупинити поєдинок уже на старті.
Цим тріумфом 27-річний американець моментально привернув увагу фанатів та експертів, які вже називають його новою сенсацією важкої ваги.
