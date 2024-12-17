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Йому потрібен я: Джейк Пол – про Макгрегора

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 23:12
Йому потрібен я: Джейк Пол – про Макгрегора
Джейк Пол (ліворуч)
Фото Talksport

Боксер та блогер Джейк Пол прокоментував чутки про можливий бій між Конором Макгрегором та його братом Логаном.

Спортсмен опублікував заяву у Х.

"Тепер зрозуміло, чому Конор та його команда відчайдушно намагаються домовитись про бій з кимось із нас.

Я казав йому це раніше особисто, тепер кажу публічно. Єдиний спосіб заставити мене провести із ним бій за правилами боксу або ММА - посадити за стіл переговорім Дану Вайта.

Йому потрібен Пол. Логан нехай діє як захоче", - написав Джейк.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Пол здолав легендарного Майка Тайсона.

Раніше Конор Макгрегор прокоментував можливість поєдинку із Топурією.

Джейк Пол Конор Макгрегор

Джейк Пол

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