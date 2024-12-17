Йому потрібен я: Джейк Пол – про Макгрегора

Боксер та блогер Джейк Пол прокоментував чутки про можливий бій між Конором Макгрегором та його братом Логаном.

Спортсмен опублікував заяву у Х.

"Тепер зрозуміло, чому Конор та його команда відчайдушно намагаються домовитись про бій з кимось із нас.

Я казав йому це раніше особисто, тепер кажу публічно. Єдиний спосіб заставити мене провести із ним бій за правилами боксу або ММА - посадити за стіл переговорім Дану Вайта.

Йому потрібен Пол. Логан нехай діє як захоче", - написав Джейк.