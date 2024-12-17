Йому потрібен я: Джейк Пол – про Макгрегора
Джейк Пол (ліворуч)
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Боксер та блогер Джейк Пол прокоментував чутки про можливий бій між Конором Макгрегором та його братом Логаном.
Спортсмен опублікував заяву у Х.
"Тепер зрозуміло, чому Конор та його команда відчайдушно намагаються домовитись про бій з кимось із нас.
Я казав йому це раніше особисто, тепер кажу публічно. Єдиний спосіб заставити мене провести із ним бій за правилами боксу або ММА - посадити за стіл переговорім Дану Вайта.
Йому потрібен Пол. Логан нехай діє як захоче", - написав Джейк.
Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Пол здолав легендарного Майка Тайсона.
Раніше Конор Макгрегор прокоментував можливість поєдинку із Топурією.