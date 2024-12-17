Макгрегор прокоментував чутки про можливий бій із Топурією
Конор Макгрегор
x.com/TheNotoriousMMA
Легендарний боєць UFC Конор Макгрегор висловився про можливий бій із чемпіоном організації Ілією Топурією.
Спортсмен прокоментував чутки у соцмережі Х.
"Чутки про бій із Топурією неправдиві. Наразі я перебуваю у контакті із сім'єю Амбані, щоб домовитись про зустріч із Логаном Полом на виставковому поєдинку.
Після цього я хочу повернутись в октагон", – написав Конор.
Зазначимо, що Макгрегор оголосив про завершення професійної кар'єри у 2019 році.
Раніше ірландець прокоментував перемогу Ханакова у бою на голих кулаках.