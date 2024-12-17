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Макгрегор прокоментував чутки про можливий бій із Топурією

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 18:35
Макгрегор прокоментував чутки про можливий бій із Топурією
Конор Макгрегор
x.com/TheNotoriousMMA

Легендарний боєць UFC Конор Макгрегор висловився про можливий бій із чемпіоном організації Ілією Топурією.

Спортсмен прокоментував чутки у соцмережі Х.

"Чутки про бій із Топурією неправдиві. Наразі я перебуваю у контакті із сім'єю Амбані, щоб домовитись про зустріч із Логаном Полом на виставковому поєдинку.

Після цього я хочу повернутись в октагон", – написав Конор.

Зазначимо, що Макгрегор оголосив про завершення професійної кар'єри у 2019 році.

Раніше ірландець прокоментував перемогу Ханакова у бою на голих кулаках.

Ілія Топурія Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

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