Макгрегор прокоментував чутки про можливий бій із Топурією

Легендарний боєць UFC Конор Макгрегор висловився про можливий бій із чемпіоном організації Ілією Топурією.

Спортсмен прокоментував чутки у соцмережі Х.

"Чутки про бій із Топурією неправдиві. Наразі я перебуваю у контакті із сім'єю Амбані, щоб домовитись про зустріч із Логаном Полом на виставковому поєдинку.

Після цього я хочу повернутись в октагон", – написав Конор.