Колишня октагон-гьорл UFC вразила фанатів прозорим купальником на пляжі

Колишня октагон-гьорл UFC Ліндсі Пелас знову опинилася у центрі уваги соцмереж після нової фотосесії.

29-річна модель опублікувала фото з пляжу, де позувала у білому напівпрозорому купальнику. Публікація швидко стала вірусною, а фанати масово почали залишати захоплені коментарі під дописом.

Світлину Пелас супроводила коротким підписом: "Because I can" ("Тому що можу").

Because I can 🙃 pic.twitter.com/LzF4yR61Dp — Lindsey Pelas (@LindseyPelas) May 1, 2026

Ліндсі має понад 8 мільйонів підписників в Instagram і регулярно ділиться зі своєю аудиторією яскравими фото та моментами з життя. Раніше модель також співпрацювала з Playboy, а її кар'єра включала зйомки для Maxim, GQ та Glamour.

Читайте також : Фото Закохуюсь знову і знову: Білодід показала атмосферні фото з Парижа

Окрему популярність Пелас отримала після дебюту в ролі октагон-гьорл UFC у 2016 році в Лас-Вегас. Також модель неодноразово критикувала Instagram, звинувачуючи платформу у надмірній цензурі та дискримінації жіночого контенту.

Раніше повідомлялося, що дівчина зірки НФЛ влаштувала гарячу фотосесію на корті.