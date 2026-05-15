Чемпіонка, яку ламала рідна мати: як Ронда Роузі відкрила двері жінкам в UFC

Ще кілька років тому це звучало б як вигадка з фанатського форуму MMA. Але тепер це реальність: Ронда Роузі офіційно відновила кар'єру і проведе перший бій майже за десять років.

16 травня у Лос-Анджелесі вона зустрінеться з Джиною Карано у поєдинку за правилами MMA. Бій очолить турнір промоутерської компанії Most Valuable Promotions, якою керує Джейк Пол.

Для 43-річної Карано це буде перший професійний бій із 2009 року. Для 39-річної Роузі – перший вихід у клітку з 2016-го. І в цьому є певна символіка.

Колись саме Джина Карано була головною жіночою зіркою MMA – ще до того, як UFC узагалі серйозно ставився до жіночих боїв. Але саме Ронда Роузі пізніше зробить те, що довго здавалося неможливим: змусить UFC побудувати жіночий дивізіон навколо себе.

Її історія – це не просто шлях чемпіонки. Це історія людини, яка роками жила під колосальним психологічним тиском, постійно доводила власну цінність і зрештою стала першою великою суперзіркою жіночого MMA.

Ронда народилася у 1987 році в Каліфорнії. Її дитинство не було схожим на життя майбутньої спортивної суперзірки з красивої американської казки.

У ранньому віці Роузі мала серйозні проблеми з мовленням через порушення розвитку, і через це над нею часто насміхалися інші діти. Але головне випробування чекало вдома.

Її матір, Анна-Марія Де Марс, була першою американкою, яка виграла чемпіонат світу з дзюдо. Вона мала жорсткий характер і виховувала доньку так само, як тренують професійного спортсмена.

Без поблажок. Без "ти молодець". Без права на слабкість.

Сама Ронда пізніше неодноразово говорила, що її мама була надзвичайно вимогливою і холодною емоційно. У деяких інтерв'ю Роузі навіть зізнавалася, що роками відчувала страх розчарувати матір.

У дитинстві Ронда часто чула критику навіть після перемог. Якщо вона припускалася помилки – про це їй нагадували знову і знову. Мама фактично будувала з неї "ідеальну бійчиню", але водночас формувала величезний внутрішній тиск.

І тут виникає парадокс, який потім проходитиме через усе життя Роузі: людина, яка зробила її чемпіонкою, одночасно стала джерелом багатьох її психологічних проблем.

Пізніше Ронда згадувала, що через постійний тиск у неї формувалося дуже жорстке ставлення до себе. Вона буквально не дозволяла собі програвати – не тільки в спорті, а й у житті.

"Мама будила мене посеред ночі, стрибала на мене і проводила больовий прийом. Вона кричала: "Захищайся!". Це навчило мене ніколи не втрачати пильність і реагувати на автопілоті".

Саме дзюдо стало для Ронди першою великою ареною. Вона почала тренуватися ще у дитинстві, а дуже скоро стало зрозуміло, що її рівень виходить далеко за межі звичайного юнацького спорту. Роузі вирізнялася не лише технікою, а й неймовірною агресією у боротьбі. Вона буквально ненавиділа програвати.

У 17 років Ронда вже поїхала на Олімпійські ігри в Афіни, ставши наймолодшою дзюдоїсткою турніру. Але справжній прорив стався у 2008 році в Пекіні. Там Роузі виграла бронзову медаль і стала першою американкою в історії, яка здобула олімпійську нагороду в жіночому дзюдо.

Здавалося, попереду – велика кар'єра у спорті, популярність і фінансова стабільність. Але реальність була іншою.

Після Олімпіади Ронда переживала дуже складний період. Вона жила майже без грошей, працювала на різних роботах і не розуміла, що робити далі. Олімпійська медаль не перетворила її життя на казку. І саме тоді в її житті починає з'являтися MMA.

Коли Ронда Роузі тільки починала кар'єру в MMA, жіночі бої все ще залишалися чимось другорядним навіть для великих промоушенів. Багато фанатів сприймали їх як "екзотику", а президент UFC Дана Вайт роками відкрито повторював одну й ту саму фразу: "Жінки ніколи не битимуться в UFC". Але Роузі буквально змусила UFC змінити позицію.

"Я сказала Дані прямо в обличчя: "Я стану першою жінкою-чемпіонкою в твоїй організації. Тобі просто потрібно дати мені шанс", – згадувала Ронда.

Її кар'єра розвивалася шалено швидко. Після переходу в професійний MMA вона почала розбирати суперниць майже однаково – агресивний старт, кидок, контроль і армбар. Причому робила це настільки швидко, що деякі бої тривали менше хвилини.

У Strikeforce, організації, яка тоді ще існувала окремо від UFC, Ронда швидко стала чемпіонкою і головною жіночою зіркою MMA. Її бої почали продавати турніри, а популярність виходила далеко за межі самого спорту. Для UFC це був сигнал: жіночий MMA може приносити величезні гроші.

У 2012 році UFC офіційно підписав Роузі й одразу зробив її першою чемпіонкою нового жіночого дивізіону в легшій вазі. Фактично весь жіночий UFC стартував навколо однієї людини.

Її дебют відбувся у лютому 2013 року на турнірі UFC 157 проти Ліз Кармуш. Це був історичний момент – перший жіночий бій в історії UFC. І символічно, що тоді все ледь не закінчилося сенсацією.

Кармуш несподівано спіймала Ронду на болючий прийом і була дуже близькою до перемоги. На кілька секунд здалося, що вся "ідеальна історія" UFC може розвалитися вже у дебютному бою. Але Роузі вижила. Вона вирвалася, повернула контроль і зрештою знову перемогла своїм легендарним армбаром у першому раунді.

Це був ідеальний сценарій для UFC: драма, небезпека, виживання чемпіонки і черговий достроковий фініш.

Після дебюту Ронда дуже швидко перетворилася на головну машину UFC. Її найбільш принциповою суперницею стала Міша Тейт – одна з небагатьох бійчинь, яка не боялася конфліктувати з Роузі публічно. Їхня ворожнеча стала однією з перших великих сюжетних ліній жіночого MMA. Ронда буквально ненавиділа Тейт. І це було видно в клітці.

У їхніх боях Роузі виглядала максимально агресивною – вона прагнула не просто перемогти, а психологічно зламати суперницю. Обидва поєдинки завершилися армбаром, але саме ця ворожнеча допомогла жіночому дивізіону почати продавати великі PPV.

Далі Ронда почала знищувати суперниць із майже абсурдною швидкістю. У бою проти Сари Макманн, срібної призерки Олімпіади з боротьби, вона перемогла технічним нокаутом. Потім була Алексіс Девіс, яку Роузі нокаутувала за 16 секунд. Але справжнім шоком став бій проти Кет Зінгано.

Зінгано вважалася однією з небагатьох, хто реально може нав'язати Ронді боротьбу і фізичний тиск. Перед боєм багато хто прогнозував чемпіонці важкий вечір. У підсумку Роузі перемогла за 14 секунд.

Це виглядало настільки нереально, що UFC почав просувати її вже не просто як чемпіонку, а як глобальну суперзірку.

Потім була Бет Коррея, яка активно провокувала Ронду перед боєм і намагалася психологічно вивести її з рівноваги. Для Роузі цей поєдинок став дуже особистим – особливо після того, як Коррея торкнулася теми сім'ї та психологічних проблем. І саме тоді світ побачив іншу сторону Ронди.

Зазвичай вона вигравала через боротьбу та армбари, але Коррею вона просто жорстко нокаутувала ударами менш ніж за хвилину. На той момент Ронда виглядала недоторканною. Вона була не просто чемпіонкою – вона була головною зіркою UFC. Її ставили в один ряд із найбільшими іменами компанії. Вона знімалася в Голлівуді, ходила на телешоу і збирала величезні PPV.

І саме в цей момент почала формуватися головна проблема її кар'єри. Роузі поступово почала вірити, що вона непереможна. Коли UFC оголосив бій Роузі проти Холлі Холм, більшість сприйняла це як черговий захист титулу перед новою перемогою чемпіонки.

Так, Холм була колишньою чемпіонкою світу з боксу. Так, вона мала дуже хорошу ударну техніку. Але Ронда на той момент уже виглядала людиною, яку просто неможливо зупинити. І сама Роузі поводилася відповідно.

Вона активно тиснула на суперницю психологічно, багато говорила про свою перевагу і виглядала максимально впевненою. Але проблема була в тому, що Холм не грала у цей хаос. Вона діяла холоднокровно. Поступово стало видно: Ронда не може нормально скорочувати дистанцію. Вона пропускає удари. Втомлюється. Злиться.

І чим сильніше Роузі намагалася "зламати" Холм агресією, тим більше помилялася. А потім настав момент, який став одним із найвідоміших кадрів в історії UFC. Хайкік у голову. Падіння чемпіонки.

Після поразки від Холлі Холм Ронда буквально зникла. Вона майже не давала інтерв'ю, уникала публічності і пізніше зізнавалася, що переживала важку депресію. У деяких інтерв'ю Роузі говорила, що після тієї поразки навіть думала про самогубство.

Для людини, яка роками будувала власну самооцінку виключно навколо перемог, це був колосальний удар. Через понад рік вона повернулася для бою проти Аманди Нуньєс.

Багато фанатів сподівалися побачити "стару Ронду". Але повернення перетворилося на катастрофу. Нуньєс буквально знищила її за 48 секунд. Після цього бою стало зрозуміло: ера Ронди Роузі в MMA закінчилася.

Вона пішла з UFC, почала будувати кар'єру у WWE, зніматися в кіно і поступово відійшла від світу боїв. І водночас залишила після себе щось значно більше за чемпіонський пояс. Бо без Ронди Роузі сучасний жіночий UFC навряд чи виглядав би так, як сьогодні. Саме вона відкрила двері для цілого покоління бійчинь.

Згодом, у 2018 році, Ронда була включена до зали слави UFС, отримавши сиволічну нагороди від Дани Вайта.

І тепер, через майже десять років після останнього бою, Ронда повертається. Її поєдинок проти Джини Карано виглядає максимально символічно.

Одна – жінка, яка допомогла жіночому MMA стати популярним ще до UFC. Інша – людина, яка перетворила його на глобальний мейнстрим.

Для 43-річної Карано це буде перший професійний бій із 2009 року. Для 39-річної Роузі – перший вихід у клітку з 2016-го. І навіть якщо їхній поєдинок уже не визначить майбутнє жіночого MMA, сама його поява показує одну важливу річ: історія Ронди Роузі ще не закінчена.