Приклад для Аспіналла: на турнірі UFC боєць брутально вирубив суперника після тичка в око
Поєдинок між важковаговиками Вальдо Кортес-Акостою та Анте Делією на турнірі UFC Fight Night 263 у Лас-Вегасі перетворився на справжній трилер із несподіваною розв’язкою.
У першому раунді Делія буквально засипав суперника шквалом ударів, змусивши рефері Марка Сміта зупинити бій для перегляду суперечливого епізоду.
Як виявилося, під час атаки хорват ненавмисно ткнув Акосту пальцем у око – момент підтвердили переглядом відеоповтору за участі директора Спортивної комісії Невади Джеффа Маллена.
Після короткої паузи Акоста зміг продовжити бій, і зробив це блискуче. Ледь оговтавшись, він потряс Делію потужним ударом і пішов у добивання, змусивши рефері зупинити поєдинок і зафіксувати технічний нокаут у першому раунді.
Нагадаємо, 25 жовтня в Абу-Дабі пройшов турнір UFC 321, головною подією якого став бій за звання чемпіона у важкій вазі між Томом Аспіналлом та Сірілом Ганом.
На жаль для усіх шанувальників змішаних єдиноборств, цей поєдинок завершився без результату через те, що Аспіналл не зміг продовжити бій – він отримав тичок в око від Гана.
Після цього британця стали публічно тролити в інтернеті колеги по цеху, у тому числі і легенда UFC Джон Джонс, який не так давно пішов на пенсію.