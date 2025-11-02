Українська правда
Приклад для Аспіналла: на турнірі UFC боєць брутально вирубив суперника після тичка в око

Богдан Войченко — 2 листопада 2025, 12:10
Скріншот
Поєдинок між важковаговиками Вальдо Кортес-Акостою та Анте Делією на турнірі UFC Fight Night 263 у Лас-Вегасі перетворився на справжній трилер із несподіваною розв’язкою.

У першому раунді Делія буквально засипав суперника шквалом ударів, змусивши рефері Марка Сміта зупинити бій для перегляду суперечливого епізоду.

Як виявилося, під час атаки хорват ненавмисно ткнув Акосту пальцем у око момент підтвердили переглядом відеоповтору за участі директора Спортивної комісії Невади Джеффа Маллена.

Після короткої паузи Акоста зміг продовжити бій, і зробив це блискуче. Ледь оговтавшись, він потряс Делію потужним ударом і пішов у добивання, змусивши рефері зупинити поєдинок і зафіксувати технічний нокаут у першому раунді.

Нагадаємо, 25 жовтня в Абу-Дабі пройшов турнір UFC 321, головною подією якого став бій за звання чемпіона у важкій вазі між Томом Аспіналлом та Сірілом Ганом.

На жаль для усіх шанувальників змішаних єдиноборств, цей поєдинок завершився без результату через те, що Аспіналл не зміг продовжити бій – він отримав тичок в око від Гана.

Після цього британця стали публічно тролити в інтернеті колеги по цеху, у тому числі і легенда UFC Джон Джонс, який не так давно пішов на пенсію.

