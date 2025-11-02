Приклад для Аспіналла: на турнірі UFC боєць брутально вирубив суперника після тичка в око

Поєдинок між важковаговиками Вальдо Кортес-Акостою та Анте Делією на турнірі UFC Fight Night 263 у Лас-Вегасі перетворився на справжній трилер із несподіваною розв’язкою.

У першому раунді Делія буквально засипав суперника шквалом ударів, змусивши рефері Марка Сміта зупинити бій для перегляду суперечливого епізоду.

Як виявилося, під час атаки хорват ненавмисно ткнув Акосту пальцем у око – момент підтвердили переглядом відеоповтору за участі директора Спортивної комісії Невади Джеффа Маллена.

Ante Delija, partenaire d’entraînement et ami de Tom Aspinall, finit Waldo Cortes Acosta par TKO avec un… DOIGT DANS L’ŒIL 🤣#UFCVegas110https://t.co/G9Bvuut5Ow pic.twitter.com/9QXsySviAq — La Sueur (@LaSueur_off) November 2, 2025

Після короткої паузи Акоста зміг продовжити бій, і зробив це блискуче. Ледь оговтавшись, він потряс Делію потужним ударом і пішов у добивання, змусивши рефері зупинити поєдинок і зафіксувати технічний нокаут у першому раунді.

This has to be one of the craziest moments in UFC history.



Ante Delija thought he TKO’d Waldo Cortes-Acosta, but he eye poked him.



Minutes pass and the fight is restarted, and then Waldo immediately KO’s Delija.#UFC



pic.twitter.com/PpLILL8uHd — Verdict (@VerdictMMA) November 2, 2025

Нагадаємо, 25 жовтня в Абу-Дабі пройшов турнір UFC 321, головною подією якого став бій за звання чемпіона у важкій вазі між Томом Аспіналлом та Сірілом Ганом.

На жаль для усіх шанувальників змішаних єдиноборств, цей поєдинок завершився без результату через те, що Аспіналл не зміг продовжити бій – він отримав тичок в око від Гана.

Після цього британця стали публічно тролити в інтернеті колеги по цеху, у тому числі і легенда UFC Джон Джонс, який не так давно пішов на пенсію.