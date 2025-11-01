Українська правда
Перевернувся на автівці: колишній чемпіон UFC потрапив у жахливу аварію

Богдан Войченко — 1 листопада 2025, 16:05
Дейверсон Фігейредо
UFC

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Дейвісон Фігейредо потрапив у страшну автокатастрофу  його Land Rover перекинувся на бік і був повністю знищений.

Інцидент стався у рідному місті спортсмена, Белемі (Бразилія), майже через три тижні після його останнього бою, в якому він переміг Монтела Джексона роздільним рішенням суддів.

37-річний боєць опублікував в Instagram фото з місця події, де видно розбитий автомобіль із вибитими вікнами, уламками на дорозі та понівеченим кузовом.

"Дякую Богу, ми всі цілі. Здається, дівчина теж у порядку. Тепер треба розібратися з наслідками", написав Фігейредо.

За словами бійця, аварію спричинила жінка-водій, яка, за його словами, рухалася на великій швидкості та, ймовірно, тікала від когось.

На щастя, ніхто не постраждав, попри серйозність зіткнення.

Раніше повідомлялося, що син легенди збірної Англії трагічно загинув після аварії на своєму тракторі.

