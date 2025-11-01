Перевернувся на автівці: колишній чемпіон UFC потрапив у жахливу аварію

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Дейвісон Фігейредо потрапив у страшну автокатастрофу – його Land Rover перекинувся на бік і був повністю знищений.

Інцидент стався у рідному місті спортсмена, Белемі (Бразилія), майже через три тижні після його останнього бою, в якому він переміг Монтела Джексона роздільним рішенням суддів.

37-річний боєць опублікував в Instagram фото з місця події, де видно розбитий автомобіль із вибитими вікнами, уламками на дорозі та понівеченим кузовом.

"Дякую Богу, ми всі цілі. Здається, дівчина теж у порядку. Тепер треба розібратися з наслідками", – написав Фігейредо.

"LIVRAMENTO"



O ex-campeão do UFC Deiveson Figueiredo sofreu um acidente de trânsito em Belém, mas está tudo bem com ele. 🙏🙏🙏 #UFC #DeivesonFigueiredo #MMA pic.twitter.com/47PuRwzzs8 — Ag. Fight (@AgFight) October 30, 2025

За словами бійця, аварію спричинила жінка-водій, яка, за його словами, рухалася на великій швидкості та, ймовірно, тікала від когось.

На щастя, ніхто не постраждав, попри серйозність зіткнення.

