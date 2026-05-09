Побачимо "фініш" у другому раунді: українська зірка UFC зробив прогноз на бій Амосова проти Альвареса

Український боєць UFC Данило Донченко поділився своїм прогнозом на майбутній поєдинок Ярослава Амосова проти Хоеля Альвареса у напівсередній вазі.

Молодий проспект найкращого у світі ММА-промоушена дав ексклюзивний коментар "Чемпіону".

За словами Донченка, головною перевагою Амосова є його величезний досвід та професійний підхід до підготовки.

"Ярослав Амосов – людина дуже професійна. Він чудово розуміє своє тіло, знає, коли потрібно додавати в тренуваннях, а коли – відпочивати. У нього колосальний досвід, адже він уже 30 разів проходив повноцінний кемп перед боями", – заявив український боєць.

Донченко також переконаний, що з переходом до UFC Амосов продовжує прогресувати та показуватиме нові елементи у своїй роботі.

На думку українця, поєдинок може стати ключовим у титульній гонці дивізіону, тому Амосов обере максимально прагматичний стиль ведення бою.

"Я думаю, що Ярослав зробить те, що вміє найкраще – переведе суперника в партер і засабмітить його. Думаю, у першому раунді він буде виснажувати Альвареса біля сітки та в боротьбі, а вже у другій половині другого раунду ми побачимо "фініш", – сказав Донченко.

Боєць також додав, що очікує великої перемоги для українських уболівальників та вірить у серйозний стрибок Амосова в рейтингах UFC після цього поєдинку.

"У ц ьому поєдинку 100% можемо чекати від Ярослава багато нових фішечок, але це гра, і багато чого стоїть на кону, можна сказати, стоїть чемпіонський пояс, отже, цей поєдинок наблизить його до титульного, і це буде дуже велика подія, велика перемога для всіх українських вболівальників", – підсумував українець.

Нагадаємо, бій Ярослава Амосова проти Хоеля Альвареса відбудеться у ніч на неділю, 10 травня у межах турніру UFC 328 в Ньюарку.

