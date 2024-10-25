Вайт: Я хотів виключити Нганну з UFC у 2018 році

Президент UFC Дейна Вайт заявив, що планував виключити Френсіса Нганну з організації після двох поразок Стіпе Міочичу та Дерріку Льюїсу у 2018 році.

Цитує Вайта MMA Junkie.

"Я збирався виключити Френсіса з UFC, коли він програв двічі поспіль. Багато хто благав мене не робити цього. Для мене це не мало б значення так чи інакше. В цій справі є набагато глибша історія. Він би заробив більше грошей, якби залишився в UFC. Він не хотів битися з Джоном Джонсом. Це факт", – сказав Вайт.

Нагадаємо, нещодавно Нганну дебютував у PFL. Він у першому раунді здолав бразильця Ренана Феррейру (13-4) та став новим чемпіоном організації.

До поєдинку з бразильцем Френсіс бився за правилами ММА ще в січні 2022 року, здолавши Сиріла Гана в рамках UFC 270. Після цього він провів два поєдинки за правилами боксу. В першому гарно виступив проти Тайсона Ф'юрі, програвши за очками, але відправивши суперника у нокдаун. Після цього був невдалий поєдинок проти Ентоні Джошуа, який нокаутував камерунця у другому раунді.

Нещодавно камерунець заявив, що не проти повернутися в бокс і вийти на ринг проти колишніх чемпіонів Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO) і Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).