Нганну назвав двох опонентів, з якими хотів би зустрітися

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі камерунець Френсіс Нганну (18-3) після перемоги над Ренаном Феррейрою (13-4) у бою за титул чемпіона PFL заявив, що не проти повернутися в бокс і вийти на ринг проти колишніх чемпіонів Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO) і Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це Нганну розповів Sky Sports Boxing.

"Наразі важко назвати імена, все буде залежати від ситуації. Але чому б не провести бій з Деонтеєм Вайлдером або реванш із Тайсоном Ф'юрі. Я згоден на все, що буде мати сенс. Я точно зацікавлений провести бій з Вайлдером".

До поєдинку з Феррейрою Нганну бився за правилами ММА ще в січні 2022 року, здолавши Сиріла Гана в рамках UFC 270. Після цього він провів два поєдинки за правилами боксу. В першому гарно виступив проти Тайсона Ф'юрі, програвши за очками, але відправивши суперника у нокдаун. Після цього був невдалий поєдинок проти Ентоні Джошуа, який нокаутував камерунця у другому раунді.