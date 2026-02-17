Українська правда
Чемпіон ММА

Трамп обиратиме бійців UFC для турніру в Білому домі

Олександр Булава — 17 лютого 2026, 16:13
Генеральний директор UFC Дана Вайт заявив, що андеркард турніру в Білому домі майже сформований.

Цитує функціонера MMAFighting.

Незабаром Вайт зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб остаточно узгодити список бійців.

"Ми ще не знаємо [як саме оголосимо кард]. Чим ближче до події, тим більше ідей ми обговорюємо. Я та Крейг Борсарі летимо до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом і його командою та представити їм не лише продакшн, а й сам кард.

У нас є приблизно три різні варіанти щодо всього продакшну – подивимось, що йому сподобається, а що ні. Ця подія буде просто неймовірною, унікальною, особливою і дуже дорогою", – сказав Вайт.

Нагадаємо, UFC White House відбудеться 14 червня 2026 року. Раніше бій планувався на липень з нагоди 250-річчя США.

Одним з бійців, які виступлять у Білому домі, мав стати Конор Макгрегор. Востаннє ірландець бився ще у 2021 році – тоді він достроково програв Дастіну Пор'є.

Згодом стало відомо про дискваліфікації Конора через те, що не надав інформацію про своє місцеперебування. Перед цим зірковий боєць повідомив, що підписав контракт на участь у шоу.

