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Вайт розповів, наскільки вибув Макгрегор після травми ноги

Софія Кулай — 27 липня 2026, 20:04
Вайт розповів, наскільки вибув Макгрегор після травми ноги
Конор Макгрегор
instagram.com/thenotoriousmma/

Генеральний директор UFC та один з керівників промоушена Zuffa Boxing Дейна Вайт висловився про те, що Конор Макгрегор (22-7) вибув на тривалий термін через травму.

Його слова наводить FightHype.

Він розповів, що нещодавно говорив із одіозним ірландським бійцем та зізнався, що гадки не має, що з коліном Конора.

"Я не маю уявлення. Ми говорили з ним по FaceTime біля рингу. Конор Макгрегор вибув на рік", – сказав Вайт.

Нагадаємо, що у липні 2026-го Макгрегор зазнав поразки від Макса Голловея технічним нокаутом вже у першому раунді. Зустріч була зупинена через травму ірландця. Теренс Кроуфорд пояснив поразку Конора.

Раніше Вайт припускав, що зірковий ірландець отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки під час цього двобою, а згодом сам Конор анонсував операцію.

Відзначимо, що поєдинок проти Голловея був для Макгрегора першим із липня 2021-го року, коли він програв Дастіну Пор'є та отримав важкий перелом ноги.

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