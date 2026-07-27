Вайт розповів, наскільки вибув Макгрегор після травми ноги

Генеральний директор UFC та один з керівників промоушена Zuffa Boxing Дейна Вайт висловився про те, що Конор Макгрегор (22-7) вибув на тривалий термін через травму.

Його слова наводить FightHype.

Він розповів, що нещодавно говорив із одіозним ірландським бійцем та зізнався, що гадки не має, що з коліном Конора.

"Я не маю уявлення. Ми говорили з ним по FaceTime біля рингу. Конор Макгрегор вибув на рік", – сказав Вайт.

Нагадаємо, що у липні 2026-го Макгрегор зазнав поразки від Макса Голловея технічним нокаутом вже у першому раунді. Зустріч була зупинена через травму ірландця. Теренс Кроуфорд пояснив поразку Конора.

Раніше Вайт припускав, що зірковий ірландець отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки під час цього двобою, а згодом сам Конор анонсував операцію.

Відзначимо, що поєдинок проти Голловея був для Макгрегора першим із липня 2021-го року, коли він програв Дастіну Пор'є та отримав важкий перелом ноги.