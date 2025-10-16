Українська правда
Вайт прокоментував дискваліфікацію Макгрегора на тлі його планів взяти участь у UFC White House

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 07:50
Президент UFC Дейна Вайт висловився про дискваліфікацію Конора Макгрегора та його плани взяти участь у турнірі в Білому домі.

Думку функціонера наводить MMA Fighting.

"Не знаю, ми навіть не говорили про це. Річ у тому, що до лютого ми навіть не плануватимемо нічого стосовно UFC White House – зараз немає навіть обговорення карду.

Щодо того, чи доступним буде Макгрегор на тлі його дискваліфікації – спитайте у Джеффа Новіцького", – розповів Вайт.

Джефф Новицький – віцепрезидент UFC з питань здоров'я та безпеки спортсменів.

Нагадаємо, Макгрегор отримав тривалу дискваліфікацію через те, що не надав інформацію про своє місцеперебування. Перед цим зірковий боєць повідомив, що підписав контракт на участь у шоу.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив нову дату бою UFC у Білому домі.

