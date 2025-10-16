Вайт прокоментував дискваліфікацію Макгрегора на тлі його планів взяти участь у UFC White House

Президент UFC Дейна Вайт висловився про дискваліфікацію Конора Макгрегора та його плани взяти участь у турнірі в Білому домі.

Думку функціонера наводить MMA Fighting.

"Не знаю, ми навіть не говорили про це. Річ у тому, що до лютого ми навіть не плануватимемо нічого стосовно UFC White House – зараз немає навіть обговорення карду.



Щодо того, чи доступним буде Макгрегор на тлі його дискваліфікації – спитайте у Джеффа Новіцького", – розповів Вайт.