Вайт прокоментував дискваліфікацію Макгрегора на тлі його планів взяти участь у UFC White House
Президент UFC Дейна Вайт висловився про дискваліфікацію Конора Макгрегора та його плани взяти участь у турнірі в Білому домі.
Думку функціонера наводить MMA Fighting.
"Не знаю, ми навіть не говорили про це. Річ у тому, що до лютого ми навіть не плануватимемо нічого стосовно UFC White House – зараз немає навіть обговорення карду.
Щодо того, чи доступним буде Макгрегор на тлі його дискваліфікації – спитайте у Джеффа Новіцького", – розповів Вайт.
Джефф Новицький – віцепрезидент UFC з питань здоров'я та безпеки спортсменів.
Нагадаємо, Макгрегор отримав тривалу дискваліфікацію через те, що не надав інформацію про своє місцеперебування. Перед цим зірковий боєць повідомив, що підписав контракт на участь у шоу.
Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив нову дату бою UFC у Білому домі.