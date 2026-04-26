Стерлінг переміг Залала у головному поєдинку UFC Fight Night 274

У Лас-Вегасі (США) відбувся турнір UFC Fight Night 274, у головній події якого ексчемпіон у найлегшій вазі американець Алджамейн Стерлінг переміг сьомого номера рейтингу організації в напівлегкій вазі Юссефа Залала.

Бій пройшов усю дистанцію у п'ять раундів та завершився переконливою перемогою Стерлінга тричі 49-45.

Нагадаємо, напередодні український боєць Ярослав Амосов вперше в кар'єрі увійшов у топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Свій наступний бій Амосов проведе 9 травня на UFC 328 у Ньюарку проти Хоеля Альвареса. В UFC Ярослав дебютував 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Тоді українець здолав американця Ніла Магні (31-14) задушливим прийомом у першому ж раунді.