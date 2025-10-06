Українська правда
Трамп повідомив нову дату бою UFC у Білому домі

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 07:48
Дональд Трамп
Визначилась нова дата проведення бою UFC у Білому Домі.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив RSBN.

За словами політика, подія відбудеться 14 червня 2026 року. Зазначимо, що раніше бій планувався на липень з нагоди 250-річчя США.

Одним з бійців, які виступлять у Білому домі, має стати Конор Макгрегор. Востаннє ірландець бився ще у 2021 році – тоді він достроково програв Дастіну Пор'є.

Суперником Конора має стати американець Майкл Чендлер. Їхня зустріч мала відбутися ще у 2023 році, але зірвалася через травму ірландця.

Нещодавно колишній чемпіон UFC Джон Джонс повідомив, що готується до турніру, який планують провести у Білому домі.

