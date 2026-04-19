Грузинський боєць UFC жорстко поставив легенду на місце після фрази російською мовою

Богдан Войченко — 19 квітня 2026, 11:00
Колишній чемпіон UFC у легшій вазі Мераб Двалішвілі ще до виходу в октагон встиг створити гучний момент, який миттєво розлетівся мережею.

Під час пресконференції перед турніром Real American Freestyle у Філадельфії його суперник Генрі Сехудо вирішив завершити свій спіч фразою російською мовою: "Я тебя порву".

Однак відповідь грузина була короткою і максимально показовою.

"Бро, я грузин", відреагував Мераб, фактично відхрестившись від будь-яких асоціацій із російською мовою та одразу поставивши акцент на власній ідентичності.

Цей момент миттєво став вірусним серед фанатів, адже така реакція виглядала не лише як жарт, а й як чіткий меседж на фоні напруженого контексту.

Сам поєдинок між Двалішвілі та Сехудо відбудеться 18 квітня і стане головною подією шоу.

Раніше повідомлялося, що грузинський боєць записав спільне відео з українцем Ігорем Потєрєй, сказавши на камеру "Слава Україні".

